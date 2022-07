A Casa do Dragão: Veja o elenco antes e depois de sua caracterização

Também presentes: George R.R. Martin, co-criador do programa e autor do romance Fire & Blood, de 2018, que inspirou a série e que retrata a história da Casa Targaryen. A família foi apresentada pela primeira vez em seus romances As Crônicas de Gelo e Fogo, nos quais Game of Thrones foi baseado.

House of the Dragon se concentra nos ancestrais da "Mãe dos Dragões" Daenerys Targaryen da Casa Targaryen. A série se passa 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones, que terminou em 2019.