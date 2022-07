Escritor diz que noiva "não é a mais linda" nem "a mais inteligente" e causa polêmica na web

Solomon Buchi, escritor e apresentador de podcast, defendeu sua posição depois que um post em homenagem à sua noiva, Adéọlá Àríkẹ́, deu o que falar na web.

Em sua mensagem divulgada no dia 24 de julho, Solomon escreveu que Adéọlá "não era a mulher mais bonita; nem a mulher mais inteligente, mas eu escolhi nunca encontrar perfeição em mais ninguém".

Mais tarde, em sua legenda, ele acrescentou: "Afirmar que você não é a mais bonita/inteligente pode soar como se não fosse um elogio, né? Mas é uma base realista para o amor real".

A carta chamou a atenção de milhares de pessoas, conquistando mais de 28 mil curtidas no Instagram. Muitos usuários no Twitter compartilharam seus pensamentos: "Seria mesmo necessário", disse um internauta. Outro acrescentou: "Como você pode começar um parágrafo com, 'Você não é a mulher mais bonita'".