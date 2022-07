Após ser detido em aeroporto, Joseph Quinn foi salvo pelo seu personagem Eddie

Durante sua estreia no talk show The Tonight Show, o ator, de 28 anos, revelou que quase não fez sua aparição no programa. O motivo?

"Fui retido na imigração ontem", disse ele a Jimmy Fallon. "Você já esteve na inspeção?... Não? Oh, não é tão divertido."

Então, o que aconteceu durante o incidente? "Fui levado para um, como podemos chamar, era mais uma masmorra, e me pediram para esperar lá por cerca de 20 minutos", lembrou Quinn. "E então fui chamado a esta mesa, onde alguém me perguntou: 'O que você está fazendo nos Estados Unidos, senhor?' Eu disse: 'Bem, na verdade estou aqui para conhecer Jimmy Fallon no The Tonight Show', e ele não acreditou em mim".

Felizmente, um dos policiais reconheceu Quinn por seu personagem Eddie Munson, o favorito dos fãs, em Stranger Things. "Um de seus colegas olhou para mim, olhou para ele, e disse: 'Deixe Eddie em paz'", ele compartilhou.

E parece que a pessoa que parou Quinn era um fã. "Ele disse, 'Você é Eddie Munson?' Eu disse, 'Mais ou menos.' E ele disse, 'Você volta na próxima temporada?' Eu respondi, 'Hum, eu não sei.' E então ele disse: 'É bom que você volte' [e] me deu o passaporte".