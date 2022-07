Shakira está "confiante de que sua inocência será provada" em caso de fraude fiscal

Marc Piasecki/FilmMagic

O caso envolve onde Shakira residiu durante este período. De acordo com a Associated Press, os promotores alegam que Shakira viveu na Espanha, onde seu agora ex Gerard Piqué joga futebol pelo FC Barcelona, entre 2012 e 2014, apesar de sua residência ser nas Bahamas. (Shakira foi listada como residente das Bahamas nos Paradise Papers, uma investigação do The Guardian e outras organizações de notícias divulgada em 2017, que revelou figuras notáveis que tinham transações financeiras no exterior. Na época, os advogados de Shakira disseram ao jornal que a cantora morou em vários lugares "ao longo de sua carreira profissional e, em todos os casos, cumpriu integralmente as leis de todas as jurisdições onde residiu").