Millie Bobby Brown tem presença cancelada no evento brasileiro UCCONX

Nas redes sociais, vários fãs ficaram enfurecidos com a notícia, principalmente pelo fato de que o evento inclui a possibilidade de Meet & Greet com os astros e o ingresso especial para o encontro (que chega a custar R$ 5 mil) não vai ser reembolsado. Ou seja, quem queria ver Millie terá que se encontrar com Dacre e quem queria ver George terá que se encontrar com Ian - mesmo se a pessoa não for fã dos atores.