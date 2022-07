Kourtney Kardashian posta fotos inéditas de seu casamento com Travis em Santa Bárbara

Enquanto comemorava o aniversário de 88 anos de sua avó Mary Jo "MJ" Campbell em 26 de julho, a fundadora da Poosh compartilhou um carrossel de fotos nunca antes vistas de seu casamento íntimo com Travis Barker em Santa Barbara, na Califórnia, em maio.

"Minha avó especial, doce, chique, sofisticada, inteligente e maravilhosa", Kourtney legendou o post no Instagram. "Feliz aniversário minha MJ. Tão feliz que você foi uma das duas únicas pessoas convidadas quando nos casamos legalmente, eu sempre me lembrarei deste dia com você."

Entre as fotos doces que Kourtney compartilhou estavam clique ao lado de MJ, Travis e do pai do baterista, Randy Barker, brindando com taças de champanhe dentro de um restaurante. Ela também compartilhou fotos do casal ​​com MJ e Randy fora do tribunal.

Os cliques deram aos fãs uma visão de perto de seu vestido de noiva Dolce & Gabbana, um modelo mini todo branco, completo com um emblema de coração vermelho sob a área do busto, um véu na altura dos ombros e luvas transparentes.