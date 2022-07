Shawn Mendes cancela oficialmente turnê para cuidar da saúde mental

O cantor de "Treat You Better" anunciou nesta quarta-feira, 27 de julho, que cancelou o restante das datas nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa da sua Wonder World Tour.

"Como vocês sabem, eu tive que adiar as últimas semanas de shows porque eu não estava totalmente preparado para o preço que estar de volta à estrada me custaria", dizia a mensagem do jovem de 23 anos, postada no Twitter e Instagram. "Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa devido à pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê depois desse tempo".

Mendes acrescentou que, depois de conversar com sua equipe e um grupo de profissionais de saúde, ficou claro que ele precisa ter mais tempo para ter estabilidade e "voltar mais forte do que nunca".

"Isso não significa que não farei novas músicas e mal posso esperar para vê-los em turnê no futuro", acrescentou. "Eu sei que todos vocês estão esperando tanto tempo para ver esses shows, e parte meu coração dizer isso a vocês, mas prometo que voltarei assim que tiver tirado o momento para me curar".