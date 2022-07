Selena Gomez celebra aniversário de 30 anos com Camila Cabello e mais amigos

E Selena escolheu o look perfeito para a ocasião especial. Em uma foto compartilhada em sua conta do Instagram pós-festa, Selena arrasou com um vestido rosa Versace combinado com brincos de argola. Mas esse não foi o único look da noite. A amiga de Selena, Courtney Lopez, também compartilhou algumas fotos no Instagram onde a aniversariante usou um vestido de paetês com plumas. Afinal, quem disse que você não pode usar dois vestidos na sua própria festa?

Veja o look no vídeo acima!