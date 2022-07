Kourtney Kardashian e Travis Barker trocam carinhos na praia em que ficaram noivos

Nove meses depois de ficarem noivos na praia de Montecito, na Califórnia, o casal voltou ao local do pedido para um passeio cheio de beijos e abraços.

Nas fotos de 24 de julho, o casal pode ser visto rolando na areia e se beijando enquanto a fundadora da Poosh estava em cima de seu marido.

No dia seguinte, Kourtney, de 43 anos, compartilhou uma série de fotos no Instagram, com a legenda, "Era uma vez em um fim de semana", de seu dia romântico na praia. As fotos incluíam uma linda vista para o mar de uma varanda, uma cama coberta de rosas e o casal de mãos dadas enquanto caminhava por uma estrada ao pôr do sol.

Travis, de 46 anos, comentou docemente no post da esposa: "Eu nunca quero parar de fazer memórias com você".

O baterista do Blink-182 também compartilhou dois momentos íntimos do fim de semana em seu próprio Instagram, incluindo uma foto dos recém-casados aconchegados em uma cadeira de praia e uma foto doce de seu ponto de vista de Kourtney deitada em cima dele na praia.