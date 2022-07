Instagram responde após Kylie Jenner dizer: "Pare de tentar ser o TikTok"

No dia 25 de julho, a fundadora da Kylie Cosmetics compartilhou um meme, pedindo que a plataforma de mídia social voltasse às suas origens. "Faça o Instagram ser o Instagram de novo", dizia o meme. "Pare de tentar ser como o TikTok, eu só quero ver fotos fofas dos meus amigos." A mensagem terminava com, "Atenciosamente, todo mundo".

Kylie acrescentou nos Stories do Instagram, "POR FAVOOOOOR".

Sua irmã, Kim Kardashian, compartilhou o mesmo sentimento postando o mesmo meme em seus Stories, com a legenda, "Por favor".

Depois que as estrelas de The Kardashians, que somam 686 milhões de seguidores, compartilharam o meme com seus seguidores, o CEO da plataforma, Adam Mosseri, divulgou uma mensagem em vídeo abordando a reação às mudanças no aplicativo.

No vídeo, Adam disse que ouviu as preocupações das pessoas sobre o aplicativo "mudar para vídeo" ao invés de fotos. "Vamos continuar apoiando as fotos", ele compartilhou no Instagram e no Twitter nesta terça-feira, 26 de julho. "É parte de nossa herança".