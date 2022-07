Tristan Thompson se reúne com a "princesa" True após viagem a Grécia

Tristan Thompson postou uma foto com a filha, fruto da ex-relação com Khloé Kardashian, no Instagram, nessa segunda-feira, 25 de julho, onde escreveu na legenda: "Minha princesa". A selfie mostrou o jogador de basquete, de 31 anos, e a menina de 4 anos sorrindo de orelha a orelha enquanto descansavam no trampolim.

O clique surge dias depois que Tristan voltou de uma viagem a Mykonos, na Grécia, onde foi visto de mãos dadas com uma mulher misteriosa. E True não é a única em sua família que ele viu desde que voltou das férias. No fim de semana, o atleta postou uma foto com o filho de 5 anos, Prince Thompson, que ele compartilha com a ex Jordan Craig, vestindo looks combinando. (Tristan também é pai de Theo Thompson, de 7 meses, cuja mãe é Maralee Nichols).

E em breve, Tristan será pai pela quarta vez. No início deste mês, foi revelado que ele e Khloé esperam seu segundo filho juntos, um menino, por meio de barriga de aluguel.

"Podemos confirmar que True terá um irmão que foi concebido em novembro", disse o representante de Khloé ao E! News, no dia 13 de julho. "Khloé está incrivelmente grata à extraordinária barriga de aluguel por uma bênção tão linda. Gostaríamos de pedir gentileza e privacidade para que Khloé possa se concentrar em sua família."