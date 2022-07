Irmão de Rodrigo Mussi revela o que causou o afastamento entre eles dois

"No BBB, eu fiz muito por ele e ele sabe bem disso. Eu cuidei de tudo, inclusive, no acidente", disse ele, que é advogado. "Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado, se tinha saldo. Quem você acha que brigou com a Globo para conseguir uma ajuda de custo depois? Uma bela ajuda de custo para que ele pague as despesas médicas. Fui eu".