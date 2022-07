Marcelo Falcão sobre Deborah Secco ter traído ex-namorados: "Sinto por ela"

"A gente não pode cobrar o que a gente não dá. Já traí todos com que me relacionei, menos o Hugo [Moura, com quem é casada atualmente]. Eu não cobrava dos outros porque eu não dava. Eu nunca fui a coitadinha que perdoa traições. Pondero muito as coisas e não sou hipócrita", disse ela ao Fofocalizando, do SBT, em 2017.