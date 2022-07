Por que Kourtney Kardashian quer que haters deletem suas contas falsas

"Para todos vocês com zero seguidores que adoram comentar em nossas postagens, quão libertador seria excluir seus 'finstas' e viver autenticamente", escreveu a estrela de The Kardashians, de 43 anos, no Instagram Stories em 25 de julho. "Diga o que você vai dizer, mas apenas faça como você, não como uma pessoa que não existe."

E seus amigos não poderiam concordar mais. Respondendo ao post de Kourtney, sua amiga Natalie escreveu: "Ou melhor ainda, saia por aí pelo mundo e seja uma boa pessoa? Mesmo que seja apenas um hater de cada vez. Lol". A fundadora da Poosh então respondeu: "UM HATER DE CADA VEZ, BABY!!"

Quando Addison Rae chamou a trollagem de "a coisa mais irritante do mundo e também uma perda de tempo valioso", Kourtney sentiu o mesmo. "Eu concordo", escreveu o ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians, de acordo com uma captura de tela de sua troca de mensagens. "Eu estava prestes a acrescentar que também acho que vocês poderiam usar seu precioso tempo com mais sabedoria."