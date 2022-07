Britney Spears fará retorno à música com Elton John

Britney acrescentou que ela queria compartilhar esta versão de sua música há muito tempo, no entanto, ela foi entregue a sua irmã mais nova Jamie Lynn Spears, que cantou a música no palco do Radio Disney Music Awards 2017 ao lado de Kelsea Ballerini, Hailee Steinfeld e Sofia Carson.

Embora Britney não estivesse feliz com a performance, isso nunca impediu seu amor pela música. "Eu compartilho isso porque estou ciente do meu amor e paixão por cantar", ela escreveu, "e minha própria família me fez de boba... Eu não vou ser uma vítima!!!"