André Luiz Frambach se derrete por Larissa Manoela: "Ela é especial demais"

Porém, eles se reencontraram durante este ano e reataram o romance: "A gente se reencontrou quando era pra ser. A gente tem até um bordão: 'Quando é pra ser, é'. Agora com mais maturidade, no momento de vida em que estamos foi o ideal para a gente se reencontrar. As coisas foram acontecendo e a gente foi se permitindo, deixando viver".