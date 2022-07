Kim Kardashian posta foto comparando filha Chicago com Kendall Jenner

Kendall Jenner pode não ter filhos, mas parece que ela tem uma versão mini de si mesma em sua sobrinha. No dia 24 de julho, Kim Kardashian postou uma foto lado a lado de sua filha Chicago e Kendall em seus Stories no Instagram – e a semelhança entre as duas é incrível.

Embora Kim tenha republicado a foto da conta de fã @kimkardashsassy sem adicionar mais nenhum comentário, ela fez questão de marcar sua irmã para que ela pudesse ver a comparação. A modelo ainda não respondeu publicamente.

Veja o post no vídeo acima!

Mas não espere que as adoráveis comparações com a criança de 4 anos desencadeiem qualquer baby boom por parte de Kendall.