Keke Palmer responde sobre comparações com Zendaya

No dia 23 de julho, o tweet de um usuário de mídia social viralizou, alegando que a "popularidade dominante" entre a atriz de Nope e Zendaya era "um dos exemplos mais claros de como o colorismo acontece em Hollywood". O tweet surgiu depois que outro usuário do Twitter disse que o trabalho de Keke no filme de ficção científica dirigido por Jordan Peele, foi seu papel de destaque, embora a atriz de 28 anos atue desde criança.

Os fãs começaram a debater se o colorismo teve algum papel nas carreiras de Keke e Zendaya. Uma pessoa twittou o que acreditava ser o patrimônio líquido de Keke e Zendaya, acrescentando: "Keke tem sido um grande sucesso desde o início de sua carreira. Ela deve ser uma das artistas mais bem pagas na indústria. Então, sim, é colorismo".

Outro fã, no entanto, disse que as duas atrizes não devem ser comparadas. "Não sei por que vocês estão obcecados em comparar pessoas", escreveu o usuário de mídia social. "Ambas trabalharam duro para chegar onde estão. Sim, Keke merece mais, mas também as coisas não foram entregues de bandeja à Zendaya. Comparar suas carreiras minimiza o sucesso de Keke e minimiza o talento de Zendaya."