Filipe Ret nega ter chutado fã para fora do palco durante show

Para quem não sabe, tudo começou após o cantor se apresentar em Feira de Santana, município que fica no interior da Bahia, na última sexta-feira, 22. Em um vídeo do show que viralizou online, é possível ver que um fã sobe no palco e abraça Filipe durante uma canção. Porém, o astro tem a reação de derrubar o garoto no chão e depois empurrar ele para fora do palco com o pé.