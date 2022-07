Khloé Kardashian e Tristan Thompson fazem posts enigmáticos sobre gratidão e independência

Instagram / Tristan Thompson

A mensagem do jogador do Chicago Bulls surge apenas três dias depois que ele compartilhou uma foto contemplativa de si mesmo no Instagram com a legenda enigmática: "Padrões e detalhes são tudo".

No dia 12 de julho, surgiram notícias de que Khloé e Tristan dariam as boas-vindas ao segundo filho juntos por meio de uma barriga de aluguel. No entanto, uma fonte disse ao E! News que os dois não estão juntos romanticamente.

"Khloé e Tristan não estão juntos novamente e não se falam desde dezembro fora sobre questões de co-parentalidade", compartilhou a fonte. "O bebê foi concebido por meio de barriga de aluguel antes de ser revelado a Khloé e ao público que Tristan teria um bebê com outra pessoa em dezembro".