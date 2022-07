Ben Affleck parece tirar soneca durante viagem com Jennifer Lopez

Uma semana depois de se casar com Jennifer Lopez, o ator foi fotografado com sono em um passeio de barco em Paris, onde os dois estavam de férias com a família.

Nas fotos, tiradas em 23 de julho, Ben parecia estar tirando uma soneca enquanto cruzava o rio Sena. Junto com sua esposa, a estrela de Liga da Justiça foi acompanhada por suas filhas Violet, de 16 anos, e Seraphina, de 13 anos - que ele compartilha com a ex Jennifer Garner e os gêmeos de 14 anos de J.Lo, Max e Emme - que ela compartilha com o ex Marc Anthony.

