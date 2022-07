Shakira e Piqué teriam se encontrado nos Estados Unidos

No momento, o jogador encontra-se competindo com seu time Barcelona na Califórnia, nos Estados Unidos, e a cantora teria ido ao encontro do atleta com os filhos do casal, Milan e Sasha. Veículos espanhóis e colombianos revelaram que a dupla teria se encontrado em San Diego em busca de uma reconciliação.

Os veículos explicaram que a dupla passaria alguns dias nas Bahamas, na casa que a cantora tem há anos. Já outros veículos revelam que o encontro dos dois não teria nada a ver com uma reconciliação, e sim um esforço em nome dos filhos, que estiveram longe do pai nas últimas semanas.