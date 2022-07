Johnny Depp apela ao veredito de US$ 2 milhões concedido à Amber Heard

Steve Granitz/WireImage

Quanto ao contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.

No dia 21 de julho, no entanto, Heard e sua equipe jurídica entraram com uma apelação do veredicto no caso de difamação de seu ex contra ela, de acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News.

"Acreditamos que o tribunal cometeu erros que impediram um veredicto justo e consistente com a Primeira Emenda", disse um porta-voz de Heard em comunicado ao E! News. "Estamos, portanto, apelando do veredicto. Embora percebamos que o arquivamento de hoje acenderá as fogueiras do Twitter, há medidas que precisamos tomar para garantir justiça e equidade".