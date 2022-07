Tudo sobre os filhos de Tristan Thompson e seu caminho para paternidade

Terceiro filho: Theo

Em dezembro de 2021, foi revelado que Maralee Nichols processou Tristan em junho anterior por despesas de gravidez e parto após um encontro sexual em seu aniversário de 30 anos em março. Ela declarou em seu processo que estava grávida de um menino e que Tristan é o pai.

Em documentos, Tristan confirmou que os dois tiveram relação na época em questão e solicitou um teste de paternidade. Maralee deu à luz Theo, em dezembro, e disse em um comunicado ao E! News que ela conheceu a estrela da NBA em 2020 e que ele disse a ela que "era solteiro e tinha filhos".

Em janeiro de 2022, Tristan anunciou no Instagram que "os resultados do teste de paternidade revelam que fui pai de um filho com Maralee Nichols" e acrescentou: "Khloé, você não merece isso. Você não merece a mágoa e a humilhação que causei a você. Você não merece a maneira como eu a tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não estão alinhadas com a maneira como eu vejo você."

Em sua declaração, Tristan também disse que espera "criar amigavelmente" seu filho com Maralee. Em fevereiro, o representante de Nichols disse ao E! News que a estrela da NBA não fez nenhuma tentativa" de conhecer a criança. Tristan não comentou.