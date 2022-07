Anitta se torna primeira brasileira a ganhar um troféu no Premios Juventud

Na edição deste ano da premiação, que é organizada pelo canal latino dos Estados Unidos, Univision, e aconteceu na noite dessa quinta-feira, 21, em Porto Rico, Anitta foi a única brasileira indicada. No total, ela estava concorrendo em seis categorias: Coreografia Mais Quente, Canção Mais Grudenta, Melhor Desafio de Dança em Rede Social, Música Viral do Ano, Cantora Favorita para Streaming e Artista Feminina. Veja em qual categoria ela levou o troféu no video acima!