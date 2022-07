Príncipe George está a cara de Príncipe William em nova foto de aniversário

Kate Middleton e príncipe William compartilharam uma nova foto do filho no Instagram antes de seu aniversário de 9 anos – e a semelhança com seu pai, o príncipe William, é grande. Na foto, George já crescido dá um sorriso doce para a câmera. Seus pais escreveram no post de 21 de julho: "George está fazendo 9 anos!", adicionando um emoji de bolo de aniversário e de balão.

A adorável fotografia foi tirada durante as férias no Reino Unido no início deste mês por sua mãe Kate. A duquesa se tornou a fotógrafa não oficial da realeza nos últimos anos, ficando frequentemente atrás da câmera para clicar seus três filhos: George, a princesa Charlotte, de 7 anos e príncipe Louis, de 4 anos.