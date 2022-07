Veja Harry Styles e Florence Pugh em cenas quentes no novo trailer de Don't Worry Darling

Um novo trailer do thriller psicológico foi divulgado nesta quinta-feira, 21 de julho, e as coisas em Victory são tão sexy quanto sinistras. O filme dirigido por Olivia Wilde segue um casal, Jack (Styles) e Alice (Pugh), que vivem na cidade experimental da empresa nos anos 1950.

"O otimismo social dos anos 1950 defendido por seu CEO, Frank (Chris Pine) – um visionário corporativo e coach de vida motivacional – ancora todos os aspectos da vida cotidiana na utopia do deserto", diz uma sinopse no site do filme. "Enquanto os maridos passam todos os dias dentro da Sede do Projeto Victory, trabalhando no 'desenvolvimento de materiais progressivos', suas esposas - incluindo a elegante parceira de Frank, Shelley (Gemma Chan) - passam o tempo desfrutando da beleza, luxo e devassidão de sua comunidade. A vida é perfeita, com as necessidades de cada morador atendidas pela empresa. Tudo o que eles pedem em troca é discrição e compromisso inquestionável com a causa Victory."

Enquanto Alice e Jack inicialmente pensam que sua vida em Victory é boa demais para ser verdade, ela mais tarde descobre que realmente é. "Mas quando rachaduras em sua vida idílica começam a aparecer, expondo flashes de algo muito mais sinistro à espreita sob a fachada atraente, Alice não pode deixar de questionar exatamente o que eles estão fazendo em Victory e por quê", continua a sinopse. "O quanto Alice está disposta a perder para expor o que realmente está acontecendo neste paraíso?"