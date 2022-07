Após suposto novo encontro de Medina e Picon, Yasmin Brunet desabafa sobre falsas amizades

Logo após um suposto novo encontro de Jade Picon e Gabriel Medina, a modelo, que já revelou ter se arrependido de perdoar traição no passado, publicou um vídeo no Instagram falando sobre uma situação que passou com uma amiga próxima recentemente. Segundo Yasmin, a pessoa traiu a confiança dela, fazendo com que a estrela "não espere mais o melhor de ninguém".