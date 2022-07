Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada de Bridgerton

Sabemos que isso é verdade graças a novas fotos do set do drama de época da Netflix. Nas imagens, uma propriedade no oeste de Londres chamada Osterley Park é decorada com decorações roxas, flores brancas e carruagens da era da Regência. Enquanto a terceira temporada é estrelada por Nicola Coughlan e Luke Newton, que interpretam Penelope Featherington e Colin Bridgerton, respectivamente, não foram vistos no set, outros artistas foram vistos vestidos com esmero, indicando que um baile agitado está no futuro da próxima temporada.

Afinal, não seria Bridgerton sem um baile dramático, né?

A terceira temporada está programada para seguir os eventos do quarto livro de Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton, que tem Penelope e Colin como o casal principal. Lembrete: as temporadas um e dois contaram as histórias de amor de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page) e Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley), respectivamente.

Mas não espere mais do mesmo na próxima temporada de Bridgerton, como Nicola disse anteriormente ao E! News, os novos episódios "serão muito diferentes". Como a atriz detalhou, a terceira temporada mostrará Penelope finalmente se tornando uma mulher e "incorporando si mesma".