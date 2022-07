Amber Heard apresenta oficialmente pedido de apelação do veredito de Johnny Depp

No dia 21 de julho, a atriz de Aquaman entrou com um pedido de apelação do veredicto no caso de difamação de seu ex-marido Johnny Depp, de acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News.

"Acreditamos que o tribunal cometeu erros que impediram um veredicto justo e consistente com a Primeira Emenda", disse um porta-voz de Heard em comunicado ao E! News. "Estamos, portanto, apelando do veredicto. Embora percebamos que o arquivamento de hoje acenderá as fogueiras do Twitter, há medidas que precisamos tomar para garantir justiça e equidade".

Em resposta, um representante de Depp disse ao E! News, "O júri ouviu as extensas evidências apresentadas durante o julgamento de seis semanas e chegou a um veredito claro e unânime de que a própria ré difamou o Sr. Depp, em várias instâncias. Continuamos confiantes em nosso caso e que este veredicto será válido ."

A apresentação de Heard ocorre quase dois meses depois que um júri da Virgínia decidiu que ela havia difamado Depp em um editorial do Washington Post de 2018, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa abuso doméstico".