Ricky Martin vence na Justiça após sobrinho retirar acusações de assédio

Dias depois dos relatos de que o sobrinho do artista recebeu uma ordem de restrição temporária contra o artista de 50 anos, o cantor compareceu a uma audiência sobre o assunto nesta quinta-feira, 21 de julho. Durante a audiência, Martin apareceu na frente de um juiz através de vídeo, sobre acusações de que ele mantinha um relacionamento romântico com o filho de sua meia-irmã. Em uma ordem de proteção apresentada no início de julho, seu sobrinho também acusou o artista de "Livin' La Vida Loca" de persegui-lo e assediá-lo.

De acordo com o TMZ, que citou fontes com conhecimento direto, o juiz que presidia a questão rejeitou a medida cautelar que havia emitido anteriormente. Após a decisão, os advogados de Martin emitiram uma declaração ao E! News.

"Assim como havíamos antecipado, a ordem de proteção temporária não foi prorrogada pelo Tribunal", dizia o comunicado. "O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o assunto foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa, e o acusador confirmou que estava satisfeito com sua representação legal no assunto".