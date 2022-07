Khloé Kardashian não está pronta para primeiro dia de escola de True Thompson

A estrela de The Kardashians foi até seu Instagram Stories para mostrar uma coleção das "mais fofas" mochilas e acessórios personalizados da marca Stoney Clover para a nova aluna.

"As mochilas mais perfeitas para o primeiro dia de volta às aulas de True", ela legendou a foto de 20 de julho, junto com vários emojis. "OMG, eu não estou pronto para isso."

Esta não é a primeira vez que Khloé comenta como o tempo passou com sua filha. Em abril, a fundadora da Good American homenageou sua "alma gêmea especial" em seu aniversário com um post emocionante no Instagram.

"Eu pisquei e você tem 4 anos", escreveu ela, junto com fotos da festa com tema de gatinho de True. "Eu gostaria de poder engarrafar você e mantê-la pequena para sempre. Ao mesmo tempo, vê-la crescer na pequena dama que você é tem sido a maior honra da minha vida. Obrigado por me escolher doce True."