Kylie Jenner curte noitada com as irmãs Khloé e Kim Kardashian

No TikTok, nessa quarta-feira, 20 de julho, a empresária da beleza deu aos fãs uma espiada em sua noite divertida. O grupo desfrutou de uma refeição no Il Ristorante di Giorgio Baldi, em Santa Monica, Califórnia, e elas definitivamente capricharam nos looks.

Kylie usou um vestido branco com brincos de diamante, enquanto suas irmãs e amigas usaram looks totalmente pretos. Na verdade, elas documentaram os visuais com uma rápida selfie no espelho. Em um dos vídeos compartilhados no TikTok, as mulheres podem ser vistas posando juntas enquanto o seguinte som viral toca ao fundo: "O que separa você da concorrência? O que o torna especial?" Kylie então dublou as palavras: "Que competição?"

Khloé também postou uma foto da mesa do grupo, que estava coberta com bolsas Balenciaga e Coca-Cola, e Kylie compartilhou um vídeo com Yris levantando seus copos.