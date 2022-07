HBO mostra foto inédita de Jennie Kim, do BLACKPINK, nos bastidores da série 'The Idol'

A HBO Max lançou o teaser de sua nova série The Idol, que conta com The Weekend e Lily-Rose Depp, no dia 17 de julho, e os fãs notaram que a integrante do BLACKPINK apareceu em uma das cenas, interpretando uma dançarina. Com a repercussão do assunto, a HBO confirmou no dia 18 de julho que a cantora de k-pop está no elenco da obra, mostrando uma foto inédita dela no set. Veja o clique no vídeo acima!