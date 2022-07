Famosos reagem a pedido de desculpa do Parque Vila Sésamo

No dia 17 de julho, uma mãe de duas meninas negras compartilhou um vídeo mostrando o funcionário – que estava vestido como a muppet Rosita – ignorando suas filhas enquanto elas levantavam as mãos para um high five durante o desfile no parque temático.

"Essa pessoa nojenta descaradamente disse NÃO às nossas filhas e então abraçou a garotinha branca ao nosso lado!", disse a mãe na legenda do vídeo do Instagram. "Então quando eu fui reclamar, eles me olharam como se eu fosse louca. Perguntei à senhora quem era a personagem e que eu queria ver um supervisor e ela me disse QUE NÃO SABIA!!"

Depois que o vídeo viralizou, o Parque Vila Sésamo divulgou um comunicado dizendo que as fantasias que os funcionários usam podem "às vezes dificultar a visão em níveis mais baixos e às vezes nossos artistas perdem os pedidos de abraço dos convidados".