Brad Pitt tem melhor resposta sobre saia usada em première de 'Trem Bala'

Superando o vício em maconha

"Eu fiquei muito cansado de mim mesmo no fim dos anos 90: Eu estava me escondendo por ser uma celebridade; eu estava fumando muito. Eu ficava sentado no sofá, me transformando em uma rosquinha; e então eu me irritei demais", disse o ator para o Hollywood Reporter em 2012. "Eu pensei: 'Qual é o ponto disso? Eu quero mais".

Ele disse que após uma viagem para Casablanca, Morocco, no meio dos anos 90, no qual ele viu muita pobreza e crianças doentes, ele "simplesmente parou". "Eu praticamente parei de usar maconha naquela época e decidi sair do sofá".