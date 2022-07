Status de relaçao de Johnny Depp com mulher misteriosa é revelado

BACKGRID

No dia 1º de junho, um júri considerou Heard responsável por difamar Depp em um editorial do Washington Post de 2018, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa abuso doméstico". Embora ela nunca tenha mencionado seu ex pelo nome no ensaio, os advogados de Depp argumentaram anteriormente em documentos judiciais que a atriz "inventou a história na esperança de gerar publicidade positiva e avançar em sua carreira".

O júri inicialmente concedeu a Depp US $ 15 milhões em danos, embora os danos punitivos tenham sido posteriormente reduzidos ao limite legal do estado de US $ 350 mil, tornando o total de danos concedidos em quase US $ 10,4 milhões. Heard, de 36 anos, que entrou com uma ação de US$ 100 milhões contra Depp por uma suposta "campanha de difamação online", recebeu US$ 2 milhões em danos compensatórios.

Após a decisão, Depp agradeceu ao júri em um comunicado emitido por seu porta-voz, compartilhando que eles "me deram minha vida de volta".