Membro da equipe de 'Law and Order: Crime Organizado' é morto a tiros no set

De acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York, um funcionário de fiscalização de estacionamento, de 31 anos, cujo nome está sendo omitido até a notificação de sua família, foi baleado enquanto estava sentado em um carro fora do set de filmagem no Brooklyn na manhã desta terça-feira, 19 de julho. A vítima, que estava guardando vagas de estacionamento para a produção de acordo com a polícia, foi transportado para um hospital local, onde foi declarado morto por volta das 6 da manhã.

A morte está sendo investigada como homicídio, com a polícia descrevendo o suspeito como um homem hispânico, de 1,65m de altura, magro, vestindo um capuz preto e calças pretas. Nenhuma prisão foi feita.

A polícia observou que o falecido não era funcionário da NBC ou da Universal Television, mas sim de uma empresa que fazia trabalhos relacionados ao estacionamento.

A NBC e a Universal Television expressaram condolências à família da vítima em um comunicado. "Ficamos terrivelmente tristes e chocados ao saber que um de nossos tripulantes foi vítima de um crime esta manhã e morreu como resultado", diz o comunicado. "Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam investigando".