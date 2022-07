Drag queen Vera Ronzella estreia novo espetáculo em São Paulo

"Vera foi um ícone dos anos 50. Uma famosa cantora de rádio, que figurava entre as grandes celebridades e circulava nos mais diversos círculos boêmios dos artistas paulistanos, mas cujo brilho se desvaneceu no final do século passado", diz a sinopse do espetáculo. "Sua idade acompanhou a passagem do tempo e em sua velhice ela se vê ultrapassada, anônima, sem um tostão no bolso e obrigada a vender marmitas para se sustentar".