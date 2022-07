Príncipe Harry e Meghan Markle curtem date em restaurante de Nova York

O casal - que passou pela sede das Nações Unidas em Nova York no dia 18 de julho - desfrutou de uma noite juntos em Tribeca, poucas horas após a visita.

Para a noite romântica (o duque e a duquesa de Sussex jantaram no restaurante italiano, Locanda Verde), Meghan usou um macacão sem alças preto e branco Gabriela Hearst, combinado com sandálias pretas de tiras e bolsa vermelha. Já Harry optou por uma camisa de botão azul marinho, calça jeans e tênis bege.

O date da dupla aconteceu poucas horas depois que Harry fez um discurso na sede das Nações Unidas em homenagem ao Dia Internacional de Nelson Mandela. Durante seu discurso, o duque também lembrou o momento em que percebeu que Meghan era sua "alma gêmea".

"Desde que visitei a África pela primeira vez aos 13 anos, sempre encontrei esperança no continente", disse ele, referindo-se à maior parte do país, do qual Mandela derivou. "Na verdade, durante a maior parte da minha vida, foi minha tábua de salvação, um lugar onde encontrei paz e cura repetidas vezes."