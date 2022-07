Kendall Jenner e Devin Booker estão "completamente juntos" novamente

No início deste ano, Devin fez um raro comentário sobre seu relacionamento com Kendall em uma entrevista ao Wall Street Journal. Quando a estrela do basquete foi questionada se é "difícil ter os holofotes" em seu romance, Devin respondeu: "Eu não diria difícil. Honestamente, estou aproveitando a vida ao máximo, e falei isso tão facilmente porque nem sempre foi assim, mas sinto que estou em um bom momento agora."

"Eu amo minha família, amo as pessoas ao meu redor", acrescentou, "e amo o impacto que tenho neste mundo, a geração mais jovem abaixo de mim e as crianças que me admiram".