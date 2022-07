Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard se separam após 4 anos de casamento

A supermodelo e o produtor de cinema se separaram oficialmente após quatro anos de casamento, informaram vários meios de comunicação em 18 de julho. Uma fonte próxima à Emily disse à People: "Eles se separaram recentemente. Foi decisão de Em. Ela está bem".

Nenhum dos cônjuges falou sobre a separação.

Emily e Sebastian foram manchetes pela primeira vez em fevereiro de 2018, quando ela anunciou no Instagram que a dupla, que provocou rumores de romance na época, havia se casado em um tribunal de Nova York.

"Então, eu tenho uma surpresa", escreveu a autora de My Body na época, "Eu me casei hoje". Emily também postou uma série de fotos com Sebastian, incluindo uma em que ele pode ser visto beijando sua bochecha e ostentando dois anéis de ouro que diziam 'EM' e 'RATA'.

Menos de duas semanas depois, os recém-casados ​​fizeram sua estreia no tapete vermelho juntos no Film Independent Spirit Awards 2018 e, como uma fonte disse ao E! News, "Emily parecia tão apaixonada por seu marido."