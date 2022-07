O que Alex Rodriguez fez durante casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Alex compartilhou detalhes do que ele tem feito desde que sua ex-noiva Jennifer se casou com Ben Affleck em Las Vegas no dia 16 de julho. Então, o que estava em sua agenda? O ex-jogador de beisebol foi ao seu Instagram Story um dia após seu casamento mostrando alguns vídeos de seu treino no Drake Stadium da UCLA.

A sessão de suor do dia 17 de julho incluiu subir as escadas do estádio, fazer flexões na barra e algumas flexões no solo. Seu treino foi embalado com o áudio de "Eye of the Tiger". No final do dia, A-Rod era só sorrisos enquanto posava em uma varanda usando jeans e uma camisa de botão em seu Instagram Stories. Ele acrescentou: "Estou animado para ver meus meninos na Fox hoje à noite!!"

Mas fique tranquilo, Alex não deixou os fãs da Fox Sports 1 esperando. Na manhã seguinte, Alex mostrou aos fãs o que aconteceu nos bastidores da FS1.