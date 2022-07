Príncipe Harry fala sobre sua "alma gêmea" Meghan Markle durante discurso

Em um ponto durante seu discurso, Harry olhou para uma fotografia de Diana encontrando Mandela durante sua visita à Cidade do Cabo, na África do Sul, em 1997, que aconteceu cerca de cinco meses antes de sua morte.

"Quando olhei pela primeira vez para a foto, imediatamente o que saltou à vista foi a alegria no rosto da minha mãe", disse Harry, compartilhando que tem a foto emoldurada em sua parede. "A jovialidade, o atrevimento, até. O puro deleite de estar em comunhão com outra alma tão empenhada em servir a humanidade."

Ele então mudou o foco para Mandela na fotografia. "Aqui estava um homem com o peso do mundo em seus ombros, solicitado a curar seu país dos destroços de seu passado e transformá-lo para o futuro", disse Harry. "Um homem que suportou o pior da humanidade, racismo cruel e brutalidade patrocinada pelo Estado. Um homem que perdeu 27 anos com seus filhos e família que nunca mais voltaria. Vinte e sete anos."

Ele continuou: "Ainda assim, naquela foto e em tantas outras, ele ainda está radiante. Ainda capaz de ver a bondade na humanidade. Ainda flutuando com um belo espírito que levantou todos ao seu redor. Não porque ele estivesse cego para a feiura, as injustiças do mundo - não, ele as via claramente; ele as havia vivido - mas porque sabia que poderíamos superá-las."