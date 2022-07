Os detalhes dos 2 vestidos de Jennifer Lopez em casamento com Ben Affleck

Para seu casamento em Las Vegas com Ben Affleck no dia 16 de julho - como a cantora compartilhou em seu boletim On the J.Lo - ela usou um vestido branco sem mangas com um decote canoa clássico, revelando que seu primeiro look foi um "vestido de um filme antigo ."

"Tenho este vestido há tantos anos", escreveu ela. "E eu estava guardando, guardando, guardando, e agora estou usando no dia do meu casamento."

Chamando o grande dia de "o melhor casamento possível" que eles poderiam ter imaginado, J. Lo também agradeceu ao local - Little White Wedding Chapel - em seu boletim informativo por "deixar-me usar a sala de descanso para me trocar enquanto Ben se trocou no banheiro masculino."

Quanto ao seu segundo vestido espetacular? A cantora de "On the Floor" usou um vestido de noiva de renda branca da coleção de noivas primavera verão 2023 de Zuhair Murad.