Todas as fotos do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez quebrou o silêncio sobre seu casamento surpresa com Ben Affleck no dia 17 de julho, um dia depois de se casarem em Las Vegas, e também compartilhou fotos e vídeos de seu grande dia!

"Conseguimos", escreveu J.Lo em seu boletim On The JLo. "O amor é lindo. O amor é bom. Love is kind. E acontece que o amor é paciente. Vinte anos paciente. Exatamente o que queríamos. Ontem à noite voamos para Las Vegas, ficamos na fila para obter uma licença com outros quatro casais, todos fazendo a mesma viagem para a capital mundial do casamento."

A cantora de 52 anos compartilhou um link para sua newsletter no Instagram, junto com uma foto dela deitada em uma cama, usando o que parece ser sua aliança de casamento. Em seu boletim informativo, ela disse que os filhos dela e de Ben acompanharam os dois ao casamento, sem nomeá-los. Uma fonte disse ao E! News que J.Lo e o ator trouxeram um de seus filhos cada um.

Uma das fotos que a cantora compartilhou parece mostrá-la sentada em um conversível com Emme, de 14 anos, que junto com o irmão Max, são fruto do casamento de J.Lo com Marc Anthony. Ben divide Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13 anos, e Samuel, de 10 anos, com a ex-esposa Jennifer Garner.

J.Lo, que usava um vestido de renda ombro a ombro, disse que ela e Ben, de 49 anos, "quase não chegaram" na A Little White Wedding Chapel à meia-noite e que "eles "graciosamente ficaram abertos até tarde e nos deixaram tirar fotos em um Cadillac conversível rosa" que aparentemente foi usado pelo falecido Elvis Presley.