Ricky Martin nega ter "relação romântica ou sexual" com sobrinho após ser acusado de incesto

Além disso, o próprio Martin fez um post nas redes sociais na época: "A ordem de restrição que foi preenchida contra mim é baseada em falsas acusações, então eu vou responder o processo judicial com fatos e com a dignidade que me caracterizam. Como isso é um assunto legal, eu não posso dar mais detalhes. Estou feliz com as incontáveis mensagens de solidariedade e recebo elas com todo o meu coração".

Veja fotos de Ricky Martin no Brasil: