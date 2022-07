Tom Brady revela o que acha "mais difícil" sobre criar os filhos

O sete vezes campeão do Super Bowl não amenizou os desafios de criar três filhos durante uma entrevista sincera no podcast Drive with Jim Farley.

De acordo com Tom, "a coisa mais difícil" da paternidade é ensinar seus filhos sobre humildade e mantê-los com os pés no chão enquanto crescem privilegiados. O atleta de 44 anos é pai de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos, fruto do casamento de 13 anos com Gisele Bündchen, e de Jack, de 14 anos, de seu ex-relacionamento com Bridget Moynahan.

"Eu olho para minha vida e minha família, e é tão rápido", ele compartilhou no episódio de 6 de julho. "Temos pessoas que limpam a casa para nós. Temos pessoas que fazem nossa comida. Temos pessoas que nos levam ao aeroporto se precisarmos disso. Sabe, descemos de um avião e há pessoas esperando lá por nós, e somos conduzidos."