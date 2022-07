Os esnobados e surpresas do Emmy Awards 2022

As indicações foram anunciadas no dia 12 de julho por Melissa Fumero, de Brooklyn Nine-Nine, e JB Smoove, de Curb Your Enthusiasm, com Succession, da HBO, liderando o grupo com 25 indicações, incluindo Melhor Série Dramática e impressionantes 14 indicações individuais de atuação.

Ted Lasso, o atual vencedor de Melhor Série de Comédia, e The White Lotus da HBO – competindo em Série Limitada apesar de voltar para a segunda temporada – ficaram logo atrás com 20 indicações cada. Hacks e Only Murders In The Building seguiram com 17 indicações, enquanto Euphoria conquistou impressionantes 16 indicações.

É claro que tivemos muitas surpresas neste ano. Sydney Sweeney conquistou não uma, mas duas indicações por seu trabalho em Euphoria e The White Lotus. Ela competirá contra Rhea Seehorn, de Better Call Saul, na categoria Atriz Coadjuvante em Série Dramática, que finalmente ganhou uma indicação para a sexta temporada da série.

É claro que, com a televisão mais ampla e mais competitiva do que nunca, também haveria algumas omissões chocantes. Os fãs de Yellowstone não ficarão satisfeitos que o western estrelado por Kevin Costner tenha sido eliminado nas principais categorias. Também foi um dia decepcionante para This Is Us, que não conseguiu nenhuma indicação importante – incluindo para os atores Sterling K. Brown e Mandy Moore – para a temporada final da série.