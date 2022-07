A verdade sobre os rumores de que Drake foi preso na Suécia

No começo dessa semana, Drake revelou quais são os planos para a edição deste ano do seu famoso festival OVO Fest. Ele vai se apresentar no dia 28 de julho, em Toronto, Canadá, ao lado de vários outros artistas canadenses e, no dia 29, Chris Brown e Lil Baby farão um show. Lil Wayne e Nicki Minaj também vão se apresentar no palco do festival no dia 1º de agosto.